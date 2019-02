7 febbraio 2019- 13:12 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (7)

(AdnKronos) - Milano. Unicredit chiude il 2018 con un utile netto rettificato di 3,9 miliardi di euro, in aumento del 7,7% su base annua, nonostante gli elevati accantonamenti addizionali per le sanzioni applicate dagli Stati Uniti. Nel quarto trimestre dell'anno l'utile netto rettificato si è attestato a 840 milioni, in crescita del 19,9%.