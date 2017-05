NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8)

9 maggio 2017- 12:56

(AdnKronos) - Milano. Utile del gruppo prima delle imposte rettificato a 54,4 milioni (+56%) per il gruppo Campari nel primo trimestre dell'anno. E' quanto comunica in una nota la stessa società che, nel primo trimestre ha raggiunto vendite per 376,6 milioni (+15%, variazione organica +5,7%) e un Ebitda rettificato a 78,6 milioni (+17,7%, variazione organica +2,6%, 20,9% delle vendite). Per Bob Kunze-Concewitz, chief executive officer, "abbiamo avuto un buon inizio d’anno 2017, con risultati in linea con le aspettative in un trimestre a bassa stagionalità. Abbiamo raggiunto una crescita sostenuta a livello sia complessivo che organico per tutti gli indicatori di performance, grazie al continuo miglioramento del mix delle vendite per prodotto e mercato. Questi risultati sono stati ottenuti nonostante la Pasqua posticipata e l’accelerazione pianificata degli investimenti pubblicitari e nelle nuove strutture distributive". Guardando all’anno in corso, ha aggiunto "le nostre prospettive rimangono sostanzialmente bilanciate e invariate. La situazione macroeconomica e politica rimane incerta nella maggior parte dei mercati sviluppati, mentre le sfide nelle economie dei mercati emergenti potranno persistere. Ciononostante, rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance positiva sull’anno".