16 maggio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. "Sono possibili a brevi altri contratti come l'Eurofighter". A indicarlo l'amministratore delegato di Leonardo Mauro Moretti nel suo intervento all'assemblea degli azionisti. Il riferimento è alla maxi commessa per la fornitura di 28 velivoli al Kuwait per circa 8 miliardi di euro.