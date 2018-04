24 aprile 2018- 12:38 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Roma. Whirlpool Corporation ha raggiunto un accordo per la vendita alla giapponese Nidec Corporation del business dei compressori di Embraco ad un prezzo di acquisto in contanti per 1,08 miliardi di dollari. La transazione verrà conclusa, secondo le previsioni, all'inizio del 2019, una volta ottenuto il via libera delle autorità competenti. Escluse dall'accordo, precisa il gruppo, sono le attività italiane. "Come precedentemente annunciato, Whirlpool prevede di cessare le operazioni e terminare le produzioni degli impianti di Embraco in Italia, che sono soggette a un accordo separato con le attività locali e organizzazioni sindacali. Pertanto, le attività di Embraco Italy non sono incluse nella vendita a Nidec Corporation", precisa la nota.