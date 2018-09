28 settembre 2018- 12:47 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Milano. Raffica di sospensioni in Borsa per i titoli bancari. A finire in asta di volatilità Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Sospesi anche Unipol e Banca Generali. Riammessa invece Ubi, che al momento lascia sul terreno il 7,97%.