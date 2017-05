NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (2)

13 maggio 2017

(AdnKronos) - Bari. "E' vero che con gli Usa ci sono alcune discussioni su protezionismo, ma penso che sulla lotta all'evasione siano pienamente a bordo, come la Gran Bretagna". Lo ha sottolineato il commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici, entrando al Castello Svevo di Bari per la giornata conclusiva del G7 Finanze, precisando che sul fisco "tutte le parti rilevanti sono impegnate a lottare contro frodi e evasione". "Dobbiamo lavorare di più sulla tassazione delle multinazionali" che devono essere tassate "dove creano valore aggiunto" ma anche "sulle liste nere sui paradisi fiscali, sulle frodi sull'Iva che rappresentano una grave fonte di perdite anche per l'Ue e sul crimine organizzato e il finanziamento al terrorismo".