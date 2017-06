NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (2)

4 giugno 2017- 13:56

(AdnKronos) - Roma. Sciopero nazionale per l’intera giornata di domani degli addetti al soccorso stradale della Società Aciglobal con garanzia delle prestazioni indispensabili. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che terranno anche un presidio davanti alla sede di Aci Italia. “Alla base dello sciopero - denuncia la Filt Cgil - un sistema di relazioni industriali deteriorato, la mancanza di un piano industriale e l’utilizzo di call center esterni che disattende gli accordi sottoscritti". "Inoltre la centrale operativa - sottolinea la Federazione dei Trasporto della Cgil - è sempre più in difficoltà per mancanza di organico e per le difficoltà dovute all’introduzione di un nuovo sistema operativo senza l’accordo sindacale. Tutto questo - sostiene infine la Filt - genera un aumento di stress per gli addetti, non sostenibile con l’approssimarsi dei mesi di alta stagione, unitamente alla preoccupazione per gli impatti della Riforma Madia”.