NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (2)

14 gennaio 2018- 13:35

(AdnKronos) - Roma. Come fara' la Germania, bisogna ripartire in Italia da lavoro, fisco e famiglia con un agenda di Governo espansiva". E' quanto propone oggi con un intervento sul quotidiano "Avvenire" la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "L'accordo di governo per una grande coalizione in Germania e' una dimostrazione di unita' di intenti, di serieta' e di coesione sociale che dovrebbe essere presa in questa fase come un esempio da tutti gli schieramenti politici italiani", scrive la Furlan che sottolinea come la Germania punti a rilanciare il ruolo dello stato sociale, aumentare gli aiuti alle famiglie piu' deboli con bambini, investire nel sistema della formazione e della ricerca, garantendo anche l’accoglienza ai migranti. "La Germania spenderà circa 46 miliardi in più nei prossimi quattro anni, restituendo dal bilancio pubblico più risorse alle famiglie. Lo farà con una seria politica fiscale redistributiva, con più investimenti pubblici e politiche sociali, senza cifre vaghe e senza deficit, con progetti per sostenere la natalità, l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti, la digitalizzazione e portando il finanziamento per la ricerca al 3,5 del prodotto lordo", aggiunge la leader della Cisl che indica ?ne?i rilancio del dialogo sociale la chiave dello sviluppo anche nel nostro paese, con un impegno collettivo delle istituzioni, delle imprese e del sindacato.