NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (3)

13 maggio 2017- 13:00

(AdnKronos) - Roma. Un taglio delle tasse alle imprese netto, nell'ordine dei dieci punti percentuali, per "dare un segnale e chiedere nuovi investimenti alle aziende". E' quanto suggerisce Alessio Rossi, neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "La tassazione - dice all'Adnkronos - è un male del nostro sistema. Non possiamo pensare che tagliarla dello zero virgola cambi qualcosa, quello cambia qualcosa solo per le statistiche ma non per la vita reale".