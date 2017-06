NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (3)

4 giugno 2017- 13:56

(AdnKronos) - Roma. Il downgrade del rating della Cina da parte di Moodys non spaventa i mercati. La crescita del gigante asiatico si prospetta solida e, oltre ai punti forza della sua economia, il Paese registra un debito estero ancora piuttosto basso rispetto agli standard internazionali. E' questa l'analisi di NN Investment Partners focalizzata sulla decisione di Moody's di tagliareil rating del debito cinese di lungo periodo, dopo aver rivisto al ribasso l’outlook per il paese da stabile a negativo a marzo. " Di per sé, il downgrade - afferma Leo Hu, Portfolio Manager Emd Hard Currency nel team Emb (emerging market debt) di NN Investment Partners - non è stato uno sviluppo improvviso. Questo taglio porta il rating cinese da AA3 ad A1 e l’outlook è stato riportato a stabile. È la prima volta dal 1989 che Moody’s taglia un rating cinese".