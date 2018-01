NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (3)

14 gennaio 2018- 13:35

(AdnKronos) - Roma. La crescita del pil cinese nel 2017 potrebbe essere superiori alle previsioni e realizzare un progresso del 6,9%. E' questa l'indicazione che giunge dagli economisti del China Center for International Economic Exchanges, secondo i quali questo tasso è raggiungibile dal momento che le performance hanno superato le aspettative. L'economia del gigante asiatico ha registrato un incremento del 6,9% nei primi due trimestri dell'anno per poi subire un lieve rallentamento nel terzo trimestre con un aumento del 6,8%. Complessivamente, la crescita dei primi 9 mesi è stata del 6,9%, superiore al target annuale del governo di circa il 6,5%. Lo scorso anno, spiega l'economista Xu Hongcai, il commercio estero è ripartito, la domanda di consumi è rimasta stabile e i settori high tech si sono rafforzati. Il commercio estero è cresicuto del 14,2% nel 2017, dopo due anni di contrazione, ha annunciato venerdì scorso l'Amministrazione generale delle Dogane. L'Isituto nazionale di statistica diffondere dati chiave dell'economia cinese giovedì. Ma ieri, in un forum a Pechino, Ning Jizhe, capo dell'Istituto, ha riferito che l'economia cinese "ha mostrato un vigoroso slancio e ha fatto meglio delle aspettative".