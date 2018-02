NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (3)

12 febbraio 2018- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse è scesa al 5,5%: in calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese precedente. Il tasso è per la prima volta inferiore al livello prima della crisi (aprile 2008). Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi. Il numero dei disoccupati invece si attesta a 34,8 milioni: 2,2 mln al di sopra del livello ante crisi. Nell'area dell'euro la disoccupazione è stabile all'8,7% a dicembre allo stesso livello di novembre. A dicembre la disoccupazione in Italia è scesa al 10,8% contro 10,9% a novembre. La disoccupazione giovanile (15-24 anni) nell'area dell'Ocse è diminuita a dicembre di 0,2 punti percentuali, attestandosi all'11,6%: 1 punto percentuale al di sotto del livello di dicembre 2016.