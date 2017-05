NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (4)

13 maggio 2017- 13:00

(AdnKronos) - Roma. Il mio invito al governo è quello di mettere la fiducia al ddl concorrenza e di andare avanti. Anche se il provvedimento non è perfetto, facciamolo per il Paese. La concorrenza serve a tutti, al consumatore e alle imprese sane". Lo dice all’Adnkronos Alessio Rossi, neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "Ci troviamo davanti a un provvedimento fermo da quattro o cinque anni. Cosa aspettano a mettere la fiducia? Non possiamo pensare che mettano un emendamento e che torni indietro al Senato”, aggiunge. Secondo Rossi, però, il provvedimento "andrebbe spezzettato". Quello in discussione "è omnicomprensivo e questo fa sì che ci possa essere un cartello trasversale di chi è contrario. Sarebbe ottimo spezzettarlo in diversi provvedimenti, una sorta di 'dividi et impera'", suggerisce il presidente dei giovani industriali. "La concorrenza – ricorda ancora Rossi - fa sì che le fasce più deboli vivano meglio, fa abbassare i prezzi al consumatore finale. E' un bene per il mercato, perché premia chi fa meglio. E se premia chi fa meglio, automaticamente aiuta e supporta chi sta peggio. Il consumatore finale, che è l'anello debole, beneficia della concorrenza: ha prezzi più bassi e prezzi migliori", conclude.