NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (4)

4 giugno 2017- 13:56

(AdnKronos) - Roma. "Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, Trump si renda conto dell'isolamento in cui ha confinato gli Stati Uniti con l'uscita dall'accordo di Parigi". Lo afferma Chiara Braga, deputata del Partito Democratico e componente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici di Montecitorio, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno e dell'apertura del G7 Ambiente a presidenza italiana a Bologna. "Ricorre, domani 5 giugno, la Giornata mondiale dell'Ambiente.Un momento quanto mai importante - sottolinea Braga - e che l'Onu ha voluto, sin dal 1972, per sensibilizzare cittadini, Governi, imprese, associazioni sui temi legati alla tutela dell'ecosistema in cui noi tutti viviamo". "Il tema dell'edizione 2017 è 'Connecting People to Nature', ovvero il legame tra le persone e la natura; una relazione oggi strettissima e cruciale, in cui fattori quali cambiamento climatico, economia verde,valore geopolitico di scelte correlate all'utilizzo di risorse naturali si riflettono chiaramente sulla nostra quotidianità", dice l'espondente Pd.