NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (4)

12 febbraio 2018- 12:52

(AdnKronos) - Roma. I dati sugli npl indicano "una forte caduta delle sofferenze" dagli 84 mld circa del 2016 al 64 miliardi nel 2017. Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenendo a Palazzo Chigi alla firma dell'Accordo per il credito tra Confindustria e Abi. Come dimostrano anche i recenti dati della banca d'Italia c'è una "tendenza virtuosa, ci siamo avvicinando alla normalità del sistema bancario - sottolinea Padoan - che non è solo come quella precedente la crisi ma è rafforzata da misure il Patto marciano".