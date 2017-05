NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (5)

13 maggio 2017- 13:00

(AdnKronos) - Roma. Tra marzo 2015 e marzo 2017, sono state già 13.197 le famiglie che hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento, tra mutuo prima casa e credito al consumo, con un controvalore complessivo di 387 milioni di euro e una maggior liquidità a disposizione a fronte della sospensione pari a 99,4 milioni. E' quanto risulta dal nuovo monitoraggio dell’Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori per la “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. A renderlo noto è l'Associazione bancaria italiana che sottolinea il forte impegno delle banche in collaborazione numerose Associazioni dei consumatori, "per rafforzare la fiducia e contribuire a consolidare la crescita, confermando innovative capacità di intervento a favore delle famiglie sul versante della sostenibilità delle rate". L’analisi relativa alla ripartizione territoriale delle domande evidenzia che per le operazioni di finanziamento al consumo il Nord registra il 35,8%, il Centro 22,4%, il Sud e Isole 41,8%; per i mutui il Nord è al 49,8%, il Centro al 25,0%, il Sud e Isole al 25,2%. Le misure dell’accordo Abi-Associazioni dei consumatori hanno validità fino a dicembre 2017.