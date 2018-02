NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (5)

12 febbraio 2018- 12:52

(AdnKronos) - Roma. L'accordo sul credito siglato oggi tra Abi e Confindustria "mette a disposizione strumenti che daranno ulteriore impulso allo smaltimento degli Npl". Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, durante la conferenza stampa di presentazione della firma del protocollo tra le due associazioni. Un accordo, ha aggiunto, che "prosegue la proficua collaborazione tra Abi e Confindustria per creare la cornice per un miglior credito alle imprese, in modo flessibile e moderno, con un recupero dei crediti che ci allinea alle migliori prassi europee". Le due associazioni, ha concluso Sabatini, "sono fortemente impegnate nella massima diffusione dell'accordo tra i nostri associati, così che possa divenire uno standard di mercato".