6 febbraio 2019- 12:42 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Sulla possibilità di arbitrati "intanto vediamo se lo faranno o meno". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla questione trivelle a margine dell'incontro sull'economia circolare organizzato da Legambiente. "Mi fa piacere che il senatore Arrigoni ragioni in termini tecnici e concreti, lo faccio anche io: stiamo abbandonando il carbone fossile, allora perché perforare? Politicamente siamo nella transizione o no? Io penso di sì, le norme sono chiare". E poi "ragioniamo sulla vicenda dei cosiddetti vicini - dice Costa - ci sono diplomazie internazionali che lavorano in questo senso perché noi dobbiamo tutelare il mare Adriatico".