9 maggio 2018- 13:01 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. ''Anche se fondamentalmente solvibili, i paesi molto indebitati sono comunque esposti al rischio di crisi di liquidità''. Lo afferma il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione sul Def nelle commissioni speciali di Camera e Senato. Per ridurre davvero il debito pubblico ''occorre mantenere un avanzo primario di bilancio di dimensioni adeguate per un periodo sufficientemente lungo'', osserva Signorini. Una ''significativa riduzione'' del debito - sottolinea - può essere conseguita con un ''adeguato avanzo primario''. Si stima che il rapporto tra debito e pil, con un avanzo primario del 3,7% (stima ipotizzata nel Def), ''impiegherebbe circa 10 anni per riportarsi al 100% ''.