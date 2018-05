9 maggio 2018- 13:01 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma.“Rivolgo un cordiale saluto a tutti gli intervenuti all’assemblea annuale di Rete Imprese Italia che si conferma occasione di costruttivo dialogo pubblico con le istituzioni”. E’ quanto afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato all’assemblea di Rete Imprese Italia. “La capacità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato di impostare strategie innovative per il rilancio delle potenzialità di crescita dell’intero Paese - prosegue Mattarella - rappresenta uno dei punti di forza nell’attuale miglior contesto. Il mondo della piccola e media imprenditoria ha un ruolo primario sia nel consolidamento della nostra presenza nel comparto manifatturiero tradizionale sia nell’ambito delle prospettive offerte dal salto tecnologico e digitale in atto”. “Nell’auspicio che continuerà l’impegno per un percorso duraturo di sviluppo formulo un cordiale augurio di buon lavoro” ha concluso Mattarella.