6 febbraio 2019- 12:42 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma. Utili in calo per Bnp Paribas nel 2018. Il gruppo archivia l'esercizio con un utile pari a 7.526 milioni di euro, con un calo del 3,0% rispetto al 2017 ma di solo 1,4% (8.036 milioni di euro) al netto degli elementi non ricorrenti. Un risultato, rileva il gruppo, che, alla data di chiusura, registra l’impatto del forte calo dei mercati sulla rivalutazione della partecipazione residua in First Hawaiian Bank2 e di alcuni portafogli nell’assicurazione (-220 milioni di euro). Bnp Paribas parla di una "buona resistenza dell'utile". Il consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea Generale degli azionisti di versare un dividendo di € 3,02 per azione (stabile rispetto al 2017), pagabile in contanti. "L’attività di BNP Paribas nel 2018 - sottolinea il gruppo bancario francese- risulta in progressione, con impieghi in aumento nel contesto di crescita economica in Europa. L’andamento dei ricavi è stato tuttavia penalizzato dal persistere dei tassi bassi e da un contesto di mercato sfavorevole, accentuato da condizioni particolarmente difficili a fine anno".