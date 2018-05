9 maggio 2018- 13:02 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. Vodafone acquisirà gran parte del provider broadband britannico Liberty Global, in un affare da 18,4 miliardi di euro che porterà la rete televisiva via cavo della Germania sotto il controllo di Vodafone. L'accordo vedrà la controllata tedesca Unitymedia consegnata alla società britannica, così come le attività di Liberty Global in Ungheria, Repubblica Ceca e Romania. Se l'accordo superasse le autorità di regolamentazione, sarebbe il più grande del suo genere nel mercato europeo delle telecomunicazioni negli ultimi cinque anni e comporterà un'importante revisione del mercato in Germania. Vodafone possiede già l'operatore via cavo tedesco Kabel Deutschland. L'accordo ha infastidito la gigante delle telecomunicazioni Deutsche Telekom, la società madre di T-Mobile, che ha definito l'acquisizione programmata come una "ri-monopolizzazione" del mercato tedesco della televisione via cavo. Ma Vodafone ha insistito sul fatto che l'acquisizione programmata avrebbe invece incrementato la concorrenza in Europa."Questa transazione creerà il primo vero campione di concorrenza pan-europeo," ha sottolineato l'amministratore delegato del Gruppo Vodafone, Vittorio Colao.