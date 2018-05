9 maggio 2018- 13:02 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Milano. Dopo l'aumento di capitale, la cessione di parte degli npl in portafoglio e l'accordo con i sindacati per la riduzione del personale "ci sono tutte le condizioni perché nei prossimi trimestri ci sia un recupero della redditività". Lo ha detto ?Mauro Selvetti, direttore ge?nerale del Credito Valtellinese, in conference call per presentare i conti del primo trimestre. "Sul fronte della qualità degli asset, se tutto andrà come prevediamo, a fine giugno la banca avrà fatto tutto quello che si prefiggeva di fare nell'arco del piano". Inoltre, ha continuato Selvetti, "stiamo lavorando e lavoreremo sul rilancio dell'efficienza e della profittabilità per tutto l'arco del piano".