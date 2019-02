6 febbraio 2019- 12:42 Notizie Flash: 1/edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Roma. Dopo l'addio annunciato ieri via twitter da Mario Calabresi, arriva dal Cda di Gedi Gruppo Editoriale la conferma del passaggio di testimone al vertice di Repubblica, alla cui direzione viene nominato Carlo Verdelli. A Calabresi "il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, in un contesto di mercato senz’altro difficile e sfidante". Carlo Verdelli - continua la nota del gruppo - "assume la direzione forte di una solida esperienza in ruoli di vertice in testate e realtà editoriali di rilievo, in cui si è distinto per capacità di direzione e talento innovativo".