7 gennaio 2019- 15:43 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia

(AdnKronos) - Roma. Slitta di un anno la data in entrata in vigore del Documento Unico di Circolazione. Il ministero dei Trasporti ha concesso una proroga al gennaio 2020, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria che attraverso la Confarca, la confederazione italiana che rappresenta le autoscuole e gli studi di consulenza, aveva chiesto di ridiscutere ai lavori tecnici il foglio unico che ingloba il certificato di proprietà ed il vecchio libretto di circolazione, come previsto dal decreto legislativo 98 del 2017. E' quanto si legge in una nota. Soddisfatta dunque la Confarca. "Il 2019 sarà un anno proficuo - commenta il presidente, Paolo Colangelo - con la riapertura dei tavoli tecnici ci sarà un confronto serrato per assicurare maggiori garanzie all’utenza finale e a tutti gli operatori del settore. Il sottosegretario Dell’Orco ha dimostrato una particolare sensibilità verso le problematiche finora evidenziate, saremo lieti di portare il nostro contributo affinché il Documento Unico di Circolazione possa tutelare gli interessi di tutti”.