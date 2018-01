NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (10)

14 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - Roma. "Giuste le priorità indicate da Annamaria Furlan", leader della Cisl. Così Lorenzo Guerini, coordinatore nazionale del Pd, commentando su Twitter le priorità indicate dalla sindacalista. "In questi anni di governo -aggiunge- molto è stato fatto su crescita, lavoro, meno tasse e sostegno alla famiglia. Vogliamo proseguire e fare ancora di più. C'è chi lo promette. Noi lo abbiamo fatto e lo faremo".