10 novembre 2018- 16:39 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Il Salone dei Pagamenti ha fatto toccare con mano tutte le innovazioni tecnologiche a disposizione. Con 10 mila presenze, 60 sessioni di dibattito, oltre 30 workshop e 300 interventi, 200 giornalisti accreditati, i tre giorni di lavoro hanno indicato tendenze e prospettive concrete. A sottolinearlo è l'Abi in una nota, tracciando un bilancio dell'evento. «La dematerializzazione del contante e le innovazioni digitali nel mondo dei pagamenti e delle transazioni - sottolinea il presidente dell’Abi Antonio Patuelli - promuovono una nuova e concreta cultura della legalità. Il Salone dei Pagamenti dimostra come l’Italia nell’ambito dell’innovazione è in primo piano. Abbiamo la consapevolezza che nella competizione sulle nuove tecnologie in un mondo globalizzato il nostro Paese, e il mondo bancario, finanziario e societario connesso, sono assolutamente competitivi». Quest’anno il Salone ha approfondito 8 filoni tematici: “Il futuro dei pagamenti globali”; la “Bank (R)evolution”; lo “Shopping senza Contante”; “Mobile e Millennials”; “Verso una Società Digitale”; “Arriva l’Intelligenza Artificiale”; “Blockchain & Criptovalute”; “Privacy & Sicurezza”.