Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Continua il trend positivo per le industrie italiane per le macchine da stampa e del converting. Secondo i dati preconsuntivi diffusi da Acimga, l’associazione che rappresenta le aziende di questo settore, il fatturato del 2018 è cresciuto del 10%, dopo il già impressionante +8,7% del 2017. Il comparto delle macchine per l’industria grafica, cartotecnica e di trasformazione vale adesso 3 miliardi di euro. Un fatturato dovuto per oltre il 60% all’export (1,84 miliardi) e un settore che non può che accogliere con favore il +7,6% di esportazioni del 2018, dopo la lieve frenata (-0.3%) del 2017. "Il dato sulle vendite all’estero conferma quanto siano apprezzate oltre confine queste macchine, prodotte da piccole e medie aziende italiane con un elevato know-how" spiega l'associazione dei produttori. Crescono a doppia cifra anche le consegne domestiche dei nostri produttori, che vendono sul mercato italiano beni per 1,15 miliardi di euro con un balzo del 14,2% rispetto all’anno scorso.