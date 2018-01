NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2)

14 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - Roma. "Credo che non ci sia niente di male ad aggiustare a margine la struttura del jobs act e degli incentivi fiscali per migliorare un mercato del lavoro che molti considerano non equilibrato". Il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, lo dice a 'in ½ ora in più'.