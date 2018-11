10 novembre 2018- 16:39 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (2)

(AdnKronos) - Roma. Il sistema della continuità territoriale aerea è marittima da e per la Sardegna va necessariamente potenziato, così come va tolta ogni possibilità per armatori e compagnie di navigazione marittime e aeree, che prendono ingenti risorse pubbliche per garantire tale servizio, di stabilire unilateralmente quali e quanti collegamenti effettuare o eliminare". A dichiararlo è Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, "all'indomani - dice in una nota - della cancellazione da parte di Tirrenia di alcune rotte nella tratta Porto Torres – Genova proprio nel periodo di maggior afflusso, giugno – settembre 2019, garantendo sola la tratta diurna ed eliminando quella notturna col maggior coefficiente di riempimento". "Sull'argomento - annuncia Zoffili - presenterò un' interrogazione urgente al Ministro dei Trasporti, coinvolgendo anche il Vice Ministro Edoardo Rixi e il Sottosegretario Armando Siri. È naturale che non si possa lasciare nella discrezionalità del privato tale tipo di potere: se la convenzione in essere lo permette, va necessariamente modificata. È l'impegno della Lega per i sardi”. A fargli eco Dario Giagoni e Michele Pais, rispettivamente vice-coordinatore regionale e coordinatore regionale degli enti locali della Lega che dichiarano: “La vera responsabilità è da ricercarsi nel governo regionale Pigliaru – PD – PdS, che ha gestito il problema della continuità territoriale aerea e marittima in modo pessimo penalizzando in particolar modo il nord della Sardegna, oggi certamente il più danneggiato da tale situazione".