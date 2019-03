3 marzo 2019- 17:13 Notizie flash: 2/a edizione - L'economia (2)

(AdnKronos) - Roma. Non è solo questione di numeri. Sia alla manifestazione dei ieri, che il 9 a quella dei sindacati a Piazza San Giovanni, la novità è la voglia di essere in piazza e di contare". A sottolinearlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando al congresso di Magistratura Democratica. "È una partecipazione per cambiare qualcosa che non va bene. Risponde a una domanda della nostra democrazia cui le forme di rappresentanza, anche quelle nuove, non riescono a dare risposta". "Io -ha poi detto Landini - abolirei la parola populismo, la cancellerei dal vocabolario, perché non ci serve a capire quello che sta succedendo. Se non si riparte dalla condizione di vita materiale delle persone, ad ogni livello, non si riesce a dare un'idea di trasformazione".