NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

29 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - Roma. "Una notizia che accolgo con grande soddisfazione, che testimonia l’impegno dell’Amministrazione straordinaria per le imprese dell’indotto pugliese e conferma quanto già comunicato in differenti occasioni, anche a Taranto nell’ultimo confronto in Prefettura, circa l’urgenza inderogabile che avvertivamo verso la situazione di difficoltà delle imprese pugliesi". E' quanto dichiara il vice ministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova alla notizia comunicata dall'Ilva circa l’adempimento dei pagamenti dei debiti esigibili alle imprese dell’indotto pugliese per un plafond complessivo di oltre trenta milioni di euro, equivalente all’intero scaduto accumulato fino al 10 dicembre, tranne una piccola parte residuale che sarà pagata nei primi giorni di gennaio, il che garantisce "una ulteriore considerevole boccata d’ossigeno per i lavoratori e le loro famiglie. Sommando infatti gli oltre 30 milioni odierni ai 220 erogati nel corso dell’anno, si evidenzia un monte risorse non indifferente, frutto di un lavoro specifico in questa direzione" sostiene.