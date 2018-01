NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

14 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - Milano. La flat tax sarà "sicuramente inferiore al 20%". Lo afferma Matteo Salvini, intervenendo al programma di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più', in relazione alla tassa unica. Forza Italia la vorrebbe al 23% e la Lega al 15%. "Entro la prossima settimana ci sarà un numero, per essere seri" afferma. Incalzato su quello che potrebbe essere un tetto, "sicuramente inferiore al 20%" risponde il leader del Carroccio, osservando che "il sistema sta in piedi perché pagherà chi oggi non paga e chi paga oggi pagherà meno".