7 gennaio 2019- 15:43 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. Il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio incontrerà mercoledì prossimo, il 9 gennaio, a Roma i 'gilet arancioni'. Ad annunciarlo è lo stesso ministro in una nota, dopo che gli agricoltori pugliesi hanno manifestato la inopportunità di partecipare all'incontro convocato domani a Roma presso il Ministero, in quanto in concomitanza di un'altra protesta organizzata dalla Coldiretti sotto al Mipaaft. "Comprendo le difficoltà che sta vivendo tutto il comparto dell’olivicoltura in Puglia. - sostiene Centinaio - Questioni annose per le quali il sottoscritto e il Governo stanno lavorando da mesi proprio per venire incontro agli agricoltori e tutelarli il più possibile. Posso affermare serenamente che non ho nulla da temere dalle manifestazioni che si stanno svolgendo in queste ore e che continueranno anche nei prossimi giorni. Stiamo facendo il possibile per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che - prosegue Centinaio - possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze. Proprio per questo, mercoledì 9 gennaio incontrerò a Roma la delegazione dei gilet arancioni, Cia, Confagricoltura, Agrinsieme e posso già annunciare che il 31 gennaio sarò a Bari per incontrare gli agricoltori e sentire le loro istanze".