NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (4)

14 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - Milano. "Diteci dove trovate decine e decine di miliardi che servono" per la flat tax. Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, risponde a Lucia Annunziata a 'in ½ ora in più' sulla proposta che arriva da Fi e Lega. E' un provvedimento da "bacchetta magica" che "suscita entusiasmo" ma che "produce un effetto regressivo ben noto di beneficio ai ricchi".