3 marzo 2019- 17:13 Notizie flash: 2/a edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma. Nella giornata mondiale promossa dall’Unesco per la tutela delle specie selvatiche che quest’anno per la prima volta è dedicata alle specie marine sono felice di aver sugellato questo accordo”: sono state le parole del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha presenziato alla firma di un accordo di collaborazione tra il parco del Cilento, il più grande d’Italia, e quello di Ytre Hvaler, nel sud della Norvegia, alla presenza dei rispettivi presidenti e direttori. “Un parco marino, quello norvegese, minacciato dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento da plastica. “Stiamo realizzando una serie di azioni sulle plastiche e studi scientifici - ha spiegato il presidente del parco del Cilento Tommaso Pellegrino in delegazione con il Ministro- sull’inquinamento da plastica e tra qualche settimana presenteremo i risultati del primo studio della caratterizzazione delle microplastiche nelle nostre aree protette”. Il Parco del Cilento è il più grande d’Italia, incluse le aree marine protette, e comprende ben 80 comuni. Oggi ha sottoscritto un gemellaggio e un accordo di cooperazione con il parco di Ytre Hvaler.