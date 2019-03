16 marzo 2019- 16:02 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma. Salta lo sconto delle bollette dell'acqua, per i beneficiari del reddito di cittadinanza. La proposta era contenuta in un emendamento al decreto legge rdc e quota 100, per estendere il beneficio già previsto per luce e gas, presentato dalle relatrici in commissione Lavoro e Affari sociali della Camera. Il testo, che conteneva anche altre misure, è stato approvato eliminando la parte che riguarda le tariffe scontate.