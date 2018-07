14 luglio 2018- 16:06 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. "La fusione tra Ferrovie e Anas sarebbe una zavorra per i conti pubblici e per le stesse Fs. Il governo del cambiamento dovrà sventare anche questo pericolo ereditato dai governi Pd assieme ad altri disastri come immigrazione e Jobs Act". Così il deputato della Lega Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti di Montecitorio. "Nel tentativo di rimediare alla scellerata legge Delrio, che 'cancellando' le province ha portato come unico risultato l'abbandono e il degrado delle strade di loro competenza, il Pd ha infatti architettato questa fusione solo per mascherare l'ennesimo fallimento compiuto. Peccato - conclude- però che in questo modo si mettono a rischio settori vincenti di Fs, come le Frecce".