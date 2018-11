10 novembre 2018- 16:39 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. Sì alla Tav a Torino, Sì all'Ilva di Taranto e al Tap, Sì al referendum sul trasporto pubblico a Roma. Sì al lavoro, agli investimenti, all'Italia che vuol tornare grande". Lo scrive su Fb Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "Dal Nord al Sud del nostro Paese tanti Italiani si stanno accorgendo che i 5 Stelle non mantengono le promesse e stanno dicendo 'basta' all'ideologia della decrescita e al Governo del cambiamento in peggio. È un avviso di sfratto per Appendino, Raggi e Di Maio. Come tanti sassolini che si muovono fino a formare una valanga inarrestabile che cambierà davvero l'Italia", conclude.