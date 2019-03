3 marzo 2019- 17:13 Notizie flash: 2/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. In un contesto di incertezza, i dipendenti cercano stabilità. Secondo il Global Talent Trends Study Mercer 2019, la sicurezza del posto di lavoro è tra le prime tre ragioni per cui i dipendenti hanno scelto l’azienda dove sono occupati, e il motivo principale per cui scelgono di rimanervi. Tuttavia, due impiegati su cinque in Italia sono preoccupati che l'intelligenza artificiale e l'automazione possano cancellare il loro posto di lavoro. Una modalità che aiuta i dipendenti a sentirsi sicuri è promuoverne le relazioni. I dipendenti italiani che Mercer definisce 'Thriving' (ovvero maggiormente ingaggiati e performanti) descrivono il proprio ruolo come "focalizzato sulla relazione" in proporzione doppia rispetto alla media e il proprio ambiente di lavoro come "collaborativo" in misura quattro volte superiore: il dato è il doppio rispetto alla media degli intervistati su scala globale, sottolineando l’importanza critica della dimensione relazionale in Italia. Secondo il Global Talent Trends Study Mercer 2019, solo un top manager su tre in Italia giudica molto efficace la capacità della propria azienda di mitigare i rischi legati al capitale umano emersi in conseguenza della trasformazione digitale. Mentre i vertici delle aziende si premurano di prepararsi al futuro del business - sette Executive su 10 in Italia (dato allineato al 73% dei vertici aziendali su scala globale) prevedono una forte discontinuità nei prossimi tre anni - alcune criticità legate al capitale umano - quali il mismatch tra le competenze richieste e quelle presenti nella forza lavoro, o la resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti - possono ostacolare la velocità di questa trasformazione.