NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (6)

29 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - Roma. "Al punto in cui siamo, serve agire con responsabilità, determinazione e buonsenso, ognuno per il proprio ruolo. Siamo convinti, che per uscire, ed urge farlo, dallo stallo istituzionale, occorre sedersi attorno al tavolo e fare i passi decisivi per evitare che la situazione diventi drammatica". Ad affermarlo è il segretario generale provinciale Uilm Taranto, Antonio Talò, per il quale ora "e' inutile ripercorrere le tappe passate su chi ha torto o chi ha ragione". "Per noi, è tanto sbagliato il ricorso presentato da Comune e Regione, quanto è stato sbagliato l'ultimatum ministeriale", dice.