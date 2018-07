14 luglio 2018- 16:06 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. "Una piccola modifica all'articolo 172 del Codice della strada può essere fondamentale per salvare la vita dei nostri figli, per evitare che da una banale distrazione scaturisca una tragedia che segna per sempre un padre, una madre, una famiglia". Così su Facebook il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Danilo Toninelli.