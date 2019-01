7 gennaio 2019- 15:43 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. "Apprezzamento per la scelta di rivedere la governance dell’Istituto nazionale di previdenza sociale unitamente alla richiesta di scongiurare qualunque proroga, anche di breve durata, del mandato dell’attuale presidente, Tito Boeri". E' l'Usb Pubblico Impiego Inps a scrivere al governo in una nota. Il sindacato di base dell’Inps ricorda che né Boeri né Cioffi avevano i requisiti per essere nominati nel 2015 rispettivamente presidente e direttore generale dell’Inps, elencando una serie di episodi che hanno caratterizzato negativamente il mandato del professore della Bocconi. La Usb per questo, si legge ancora, "chiede al governo di agire in fretta per ripristinare un clima di fiducia verso l’Inps e per fornire nuove motivazioni al personale dell’Istituto, riconoscendo il ruolo centrale dell’Inps nel Welfare nazionale, assicurando un numero di nuove assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi e un non più rinviabile ricambio generazionale".