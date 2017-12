NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7)

29 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - Roma. Rischio doppia imposizione, svantaggi competitivi e difficile applicazione. La nuova web tax viene bocciata dall'Upb, secondo cui l'unica soluzione ''efficace'', per contrastare l'eluzione fiscale aggressiva delle grandi multinazionali del web, passa per delle ''azioni di cooperazione e di coordinamento'' tra i diversi paesi dell'Ue. Il nuovo tributo, scrive l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sintesi flash del report 'La nuova imposta sulle transazioni digitali', ''potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti, sia rispetto al mercato tradizionale interno, sia rispetto al mercato internazionale''. I ricavi delle imprese digitali residenti, infatti, ricorda l'Upb, ''sono sottoposti non solo al nuovo tributo, ma anche alle altre imposte dirette con le aliquote vigenti in Italia, con un onere di imposta effettivo più elevato''. Al contrario, per le multinazionali non residenti il nuovo tributo potrebbe ''assolvere definitivamente agli obblighi tributari in Italia continuando a pagare aliquote di imposta irrisorie nei paesi a fiscalità privilegiata''.