Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (7)

13 ottobre 2018

(AdnKronos) - Roma. Raggiunge quota 108 miliardi di euro l'anno il totale dell'evasione fiscale in Italia. Alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 12 mesi, in media, 97 miliardi di tasse e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali per un totale di 107 miliardi e 933 milioni. E' l'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) la tassa "preferita" dagli evasori, con 37,8 miliardi, seguita dall'Iva (imposta sul valore aggiunto), con 35,7 miliardi. Questi i dati principali di un rapporto del Centro studi di Unimpresa sull'evasione fiscale, secondo il quale i balzelli sulle locazioni generano un ammanco di gettito per quasi 1 miliardo. L'evasione dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) ammonta a 8,1 miliardi, mentre l'Imu (imposta municipale unica) e la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) si fermano vicine a quota 4 miliardi.