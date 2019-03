16 marzo 2019- 16:02 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (7)

(AdnKronos) - Roma. "Santo Padre, ci siamo permessi anche oggi di portare alla Sua attenzione alcune storie di vita ordinaria, di gente comune, che con il corretto utilizzo dello strumento cooperativo, riescono a fare cose grandi sommando le singole capacità di ognuno, anzi come Lei ci disse 4 anni fa, in cooperazione 1 + 1 fa 3!. Sono tre storie che rappresentano l’impegno di tutta la cooperazione in Italia". Lo ha detto il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini in udienza da Papa Francesco, in occasione dei 100 anni di Confcooperative, raccontando tre esperienze cooperative.