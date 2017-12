NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8)

29 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - Roma. Aumentano le risorse per i voucher per l'internazionalizzazione. In vista della pubblicazione dell’elenco delle imprese beneficiarie di questa misura, previsto per oggi, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha disposto un ulteriore finanziamento. Ad annunciarlo è il Mise in una nota. Con questa decisione, le risorse al momento disponibili aumentano a circa 36 milioni rispetto ai 26 inizialmente previsti.