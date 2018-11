10 novembre 2018- 16:39 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (8)

(AdnKronos) - Roma. 'No comment' di Lufthansa su un suo possibile ritorno in pista per Alitalia. A riferirlo sono fonti del colosso tedesco, interpellate dall'Adnkronos in merito alle notizie di stampa secondo cui il management dell'aviolinea avrebbe avuto un incontro con il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, e starebbe valutando un possibile intervento. Le stesse fonti ricordano oggi che la linea di Lufthansa è quella indicata dal ceo Carsten Spohr, il 30 ottobre scorso, presentando i risultati del terzo trimestre: "Non siamo intenzionati a considerare un investimento con lo Stato italiano", ha detto. "Possiamo immaginare una partnership di natura commerciale", ha spiegato il ceo. In questi mesi, Lufthansa ha più volte ribadito di essere interessa a "un'Alitalia ristrutturata".