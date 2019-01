7 gennaio 2019- 15:43 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Torino. Saremo in piazza, insieme alle nostre federazioni, sabato a Torino, per ribadire ancora una volta il nostro sì convinto alla realizzazione di nuove infrastrutture per lo sviluppo del territorio. Con la nostra partecipazione, che non è a favore o contro qualcuno, vogliamo dare voce al mondo del lavoro e alle sue istanze, spesso ignorate". Cosi’ il segretario generale della Cisl di Torino, Domenico Lo Bianco annuncia la partecipazione al flash mob ‘Si Tav’ in piazza Castello. "Aderiamo a questa nuova iniziativa non solo per difendere e chiedere lavoro, ma per rilanciare un’idea di sviluppo e di modernità, evidenziando il grave rischio di isolamento e marginalizzazione dell’area metropolitana torinese", conclude Domenico Lo Bianco.