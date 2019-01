13 gennaio 2019- 18:20 Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Roma. "Come sta il paese? Aspettiamo i dati sull’ultimo trimestre 2018. Non vedo una recessione, vedo una situazione di stagnazione". Ad affermarlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Credo che alla fine il governo abbia saputo prendere le decisioni giuste nell’interesse dell’Italia. Le scelte -dice- non sono mai facili, specie in una fase di forte rallentamento economico: tra giugno e settembre e poi in seguito il quadro italiano ma anche europeo, il nostro come conseguenza di quello generale, è fortemente cambiato. E si è posto il dilemma se accentuare una politica espansiva per farvi fronte o stare più attenti al deficit, che in una frenata tende a peggiorare".